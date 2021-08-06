16-летний подросток из Куйтуна погиб от удара током, собирая цветной металл

16-летний подросток из Тулуна погиб от удара током, собирая цветной металл. Фото: СУ СК России по Иркутской области

Трагедией закончился сбор лома черного и цветного металла для 16-летнего подростка из Куйтунского района. 4 августа, в поселке харик, парень вместе с двумя приятелями собирал цветной металл на неохраняемой территории бывшего совхоза по улице Ленина. В какой-то момент школьник залез на крышу трансформаторной будки и схватил свисающие со столба алюминиевые электрические провода. Тут же он получил удар током 10кВт.

- От полученных травм подросток скончался на месте, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Сейчас следователи выясняют все подробности трагедии. Уже допрашиваются сотрудники энергосбыта. Выяснилось, что территория сдавалась в аренду юридическому лицу.