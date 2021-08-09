Игорь Кобзев о лесных пожарах: В зоне постоянного контроля - Катангский и Киренский районы. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Глава Приангарья Игорь Кобзев рассказал президенту России Владимиру Путину об обстановке с лесными пожарами. По данным на 8 августа, тайга в регионе полыхала в 36 точках на площади 123 тысячи га.

- Я ввел режим регионального ЧС, где приостановил деятельность всех лесохозяйственных, лесозаготовительных работ, - сказал Игорь Кобзев. - В зоне постоянного контроля два района: Катангский, который находится на границе с Якутией, и Киренский.

Нынче в Приангарье базируются 44 высококвалифицированных парашютиста-десантника. По мнению Министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова, число специалистов надо увеличивать, и губернатор с этим полностью согласен.

- Нужно учитывать сезонность рисков возникновения лесных пожаров. В Иркутской области он длится с 1 апреля по 1 октября, - отметил Игорь Кобзев. - В этот период необходимо набирать полный штат работников, которые будут участвовать в тушении лесных пожаров и оперативно реагировать на их появление.

Также глава региона сообщил о готовности применять взлетно-посадочную полосу в Усть-Илимске для самолетов Авиалесоохраны. Ее откроют в 2022 году.

- Это позволит охватить всю северную территорию и повысить оперативность реагирования, - уверен Игорь Кобзев.

Кроме того, если тайга полыхает на арендуемых участках или в пяти километрах вокруг, то обязанность тушить ее могут снова возложить на арендаторов, как было до 1997 года. Именно на таких территориях в Иркутской области, по данным за позапрошлый год, фиксировали больше всего пожаров - свыше 90%. Ранее с таким предложением выступил Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев, глава Иркутской области поддерживает инициативу.