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Здоровье9 августа 2021 18:00

Иркутские врачи рассказали, как часто болеют вакцинированные от COVID

Они объяснили, что болеют те, кто сделал прививку, иначе
Ольга ЛИПЧИНСКАЯОльга ЛИПЧИНСКАЯ
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Иркутские врачи рассказали, как часто болеют вакцинированные от COVID.

Иркутские врачи рассказали, как часто болеют вакцинированные от COVID.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главный вопрос, который сейчас много обсуждается ( разумеется, его задали и во время прямой линии, посвященной теме коронавируса) - сколько людей, несмотря на то, что они сделали прививку, все же заражаются и, более того, оказываются на лечении в больнице, то есть переносят заболевание не очень легко.

- Сколько людей после вакцинации заболевают? На этот вопрос просто - среди полутора тысяч пациентов, которые прошли через наш госпиталь, были и вакцинированные, это бесспорно, - ответил главный врач ОКБ №1 Иркутска Петр Дудин. - Дело в другом - они болеют, но по другому, проще и легче. Они быстрее реагируют на сложную терапию, им не требуется помощь при цитокиновом шторме. А у непривитых совсем другие изменения в легких. Очень часто они поступали в больницу с поражением 5-10%, а через три дня врачи уже боролись за их жизнь, так как поражение достигало 60-70%. С теми, кто прошел иммунизацию, такого не бывает.

Министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков добавил, что общий процент тех, кто заражается после прививки, известен - от 0, 5 до 2, 5%. Но переносят инфекцию они легче.