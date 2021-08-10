Еще больше техники и специалистов подготовили для борьбы с пожарами в Иркутской области. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.

Для тушения тайги в Приангарье создан дополнительный резерв техники и людей.

- В готовности находятся 183 человека, - сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. - Из них 114 парашютистов-десантников, 69 специалистов лесной охраны. В случае возникновения пожаров в других районах - южных и центральных, которые сейчас не горят, дополнительные силы будут направлены туда.

Также глава региона прокомментировал ситуацию с задымленностью. По данным на 9 августа, смог от пожаров в Якутии накрыл свыше 400 городов и поселков.

- Специалисты постоянно берут пробы воздуха. Превышений предельно допустимых концентраций опасных веществ не фиксируется,- отметил Игорь Кобзев. - Тем не менее, задымление может быть опасно для людей с болезнями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. Призываю всех жителей Иркутской области быть внимательными к состоянию своего здоровья и своих близких.

Накануне в регионе было зафиксировано 30 природных пожаров на площади 123,3 тысячи га. Пять из них «взяли в кольцо», еще два – потушили в тот же день. Больше всего точек горело в Катангском и Куйтунском районах, где погода была ветреная и сухая.

Всего с огнем борются 958 специалистов, 61 единица техники, 18 самолетов и вертолетов. Напомним, что с 6 августа в семи районах Приангарья введен режим ЧС, когда в тайге нельзя вести хозяйственную деятельность и лесозаготовку.