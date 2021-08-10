Александр Ведерников: Необходимо обеспечить доступное санаторное лечение для жителей Иркутской области

Доступность лечения в санаториях для жителей Приангарья обсуждалась 10 августа на заседании круглого стола при Общественном Совете Законодательного Собрания. Тема актуальная, ведь, по данным минздрава страны, реабилитация понадобится как минимум 70% людей, перенесших COVID-19.

- Недавно мы с коллегами-депутатами побывали в местных санаториях. Сейчас они выживают за счет энтузиазма руководителей, а есть учреждения в состоянии полной разрухи, - сказал председатель регионального парламента Александр Ведерников. - Должны быть разработаны правила работы этой отрасли, понятные для всех, меры поддержки населения, которые позволят людям приобретать путевки.

Спикер ЗС отметил, что нужно изучить позитивный опыт соседних регионов и разработать собственные предложения.

Так, руководители санаториев с севера Иркутской области обратили внимание, что нужно пересмотреть стоимость бюджетных путевок с учетом разницы в ценах и размере МРОТ с южными территориями. А депутаты ЗакСобрания предлагают повысить компенсационную стоимость путевок за счет бюджета для ребят, чьи семьи в трудной жизненной ситуации.

Всего в Приангарье сейчас действует 25 санаторно-курортных учреждений и семь курортов. Для развития отрасли планируется привлекать поддержку из бюджета и деньги частных инвесторов.