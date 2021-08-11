Игорь Кобзев поддержал предложение ввести межрегиональный режим ЧС в Приангарье и Якутии. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Глава региона полностью согласен с предложением Рослесхоза и Минприроды РФ ввести межрегиональный режим ЧС в Иркутской области и Якутии. На заседании федерального штаба министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов отметил, что тогда МЧС сможет активнее перебрасывать силы для тушения пожаров из других территорий.

Если в Якутии горит больше трех миллионов тайги, пламя уже сожгло один из поселков, а смог распространяется далеко в соседние регионы, в том числе и в наш, то в Иркутской области ситуация контролируемая. По данным на 10 августа, горело 28 точек общей площадью 123,5 тысяч га, из них шесть взяты «в кольцо». Городам и селам огонь не угрожает.

- С введения режима ЧС регионального уровня фиксируем положительную динамику: количество пожаров сократилось на 23, что составляет 43%, - сказал Игорь Кобзев. - В течение трех суток новых очагов не возникает. Вопрос организации тушения лесных пожаров держу на постоянном личном контроле. Планирую прибыть в проблемные северные районы, на месте оценить ситуацию.

В основном, тайга полыхает в Катангском районе - 10 августа там отмечено 25 пожаров на площади 117,3 тысячи га. Бороться с огнем сложно, поскольку он бушует в отдаленной болотистой местности, плюс мешает дым от якутских пожаров. В Киренском районе действует три лесных пожара на площади 6,2 тыс. га.

- В Иркутской области погода засушливая, но коллеги справляются, держат оборону, - отметил Александр Козлов. - Сейчас там площади, пройденные огнем, в подавляющем большинстве приходятся на лесные территории, где ранее была выделена зона контроля лесных пожаров. Тем не менее, считаю, что региону необходимо принять весь комплекс дополнительных мер, направленных на стабилизацию обстановки.

Огонь в тайге в Приангарье тушат 754 человека и 60 единиц техники. Наготове еще 156 специалистов, чтобы быстро отправиться к новым пожарам, если таковые возникнут. С неба помогают 18 воздушных судов - это семь легкомоторных самолетов, шесть Ан-2, четыре вертолета Ми-8, а также Ил-76 минобороны РФ.