В ангарский «Ермак» перешел серебряный призер молодежного чемпионата мира Даниил Апальков. Фото: официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

Ангарский «Ермак» продолжает укреплять состав перед новым сезоном Высшей хоккейной лиги. Очередным новичком «оранжевых» стал 29-летний нападающий Даниил Апальков. Ранее он выступал в Континентальной хоккейной лиге за такие известные клубы как ярославский «Локомотив», магнитогорский «Металлург», московское «Динамо» и «Сочи». В 2012 году Даниил Апальков в составе сборной России стал серебряным призером молодежного чемпионата мира. Также он выигрывал бронзу КХЛ в составе «Локомотива». В 2016 году он принял участие в матче всех звезд КХЛ.

- Игрок командирован в Ангарск, согласно договору о сотрудничестве между «Металлургом» и «Ермаком», - уточнили в пресс-службе ангарского клуба.

Также «Ермак» подписал контракт с Павлом Фильченковым, который играл в составе ангарской команды в сезонах 2017-18 и 2018-19. Он провел за «оранжевых» 98 матчей, набрав 16 очков.