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Общество14 августа 2021 11:42

Где в Свердловском округе Иркутска с 23 августа на неделю отключат горячую воду

Отключение горячей воды в Свердловском округе Иркутска на неделю с 23 августа заденет половину жителей района
Ольга ЛИПЧИНСКАЯОльга ЛИПЧИНСКАЯ
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Где в Свердловском округе Иркутска с 23 августа на неделю отключат горячую воду.

Где в Свердловском округе Иркутска с 23 августа на неделю отключат горячую воду.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сразу скажем, многим хорошо "повезло". Скажем, в Стрижах только что прошло отключение холодной воды. А в Ершовском пока нет горячей, с 10 по 20 августа. Но эти районы попадают и под очередные неудобства, связанные с ремонтными работами. Отключение горячей воды в Свердловском округе Иркутска с 10 утра 23 августа по 17.00 31 августа коснется и их. И вообще ожидается масштабным.

- В Иркутске продолжается период гидравлических испытаний на тепловых сетях, - сообщают в соцсетях энергетики. - В части Свердловского округа города Иркутска будет отключено горячее водоснабжение. На тепловых сетях в этой части города специалисты Участка тепловых сетей Ново – Иркутской ТЭЦ приступают к ремонтным работам и испытаниям оборудования. Для их качественного выполнения необходимо временное ограничение подачи горячей воды в дома горожан.

Отключение горячей воды в Свердловском округе Иркутска -это данность. Мотивы понятны - до начала отопительного сезона в сентябре всего ничего, надо спешить. Поэтому, кроме периодических отключений горячей воды на 1-2 дня, жителям Свердловского округа придется столкнуться и с необходимостью греть воду чайниками и кипятильниками больше недели.

Отключение коснется Юбилейного, Радужного, Приморского, Ершовского и большого списка улиц, включая Академическую, Мухина, Безбокова, Лермонтова. И всего пригорода, что территориально близок к этой части города - Зеленого берега, Березового, микрорайонов Южный парк, Стрижи, Сокол. Отключение горячей воды в Свердловском округе Иркутска коснется большой территории. Все адреса смотрите в таблице.

Отключение горячей воды в Свердловском округе Иркутска с 23 августа.

Отключение горячей воды в Свердловском округе Иркутска с 23 августа.