За случайный поджог двух домов житель Ангарска получил 1, 5 года условно. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Конечно, 66-летний житель Ангарска спалил два дома со всеми постройками во дворах не специально. Более того, он даже пытался тушить пожар. Но факт есть факт - чужое имущество сгорело и за это его привлекли к ответу. Подробности сообщают в ГУ МЧС по Иркутской области.

- Уголовное дело в отношении 66-летнего жителя города Ангарска, уничтожившего по неосторожности чужое имущество, завершилось условным приговором виновного к исправительным работам сроком в 1 год 6 месяцев, - уточняют в ведомстве. - Пожар начался из-за непотушенной сигареты, которую уронил в сухую траву уснувший на диване во дворе заброшенного дома мужчина.

По счастью, сам он не пострадал - проснулся от сильного жара и обнаружил, что горит сухая трава вокруг дома. Бросился тушить - не помогло. Сухие постройки занялись мгновенно, так и сгорели дома на общую сумму более 2 миллионов 800 тысяч рублей. Невольный "поджигатель" признал вину, но позже испугался ответственности и пытался скрыться. Жители Ангарска помогли его найти.