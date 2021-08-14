Гороскоп на 15 августа от Допдон-ламы из Бурятии: будьте осторожны

Гороскоп на 15 августа от Допдон-ламы из Бурятии: совершать покупки можно. Но осторожно. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Буддистская Сангха делится Зурхаем на ближайшее воскресенье. Гороскоп на 15 августа от ламы из дацана «Жанчуб Допанхан» в Улан-Удэ Дондопа Мадагаева призывает к осторожности. К самим прогнозам можно относиться по-разному ( кто-то верит, кто-то не верит, кто-то просто учитывает и их). Однако прислушаемся к самому прогнозу.

- День крайне неблагоприятный, - предупреждает Дондоп-лама. Но не во всех аспектах. - Так, нельзя начинать строительство города, дома, сватать, гадать на будущее, дарить и продавать скот, ставить закваску. Остальные дела нужно совершать очень осторожно.

Впрочем, гороскоп на 15 августа от Дондоп-ламы говорит о том, что есть люди, которым повезет, и дела, совершать которые в это воскресенье вполне благоприятно. Итак, день хорош для тех, кто родился в год Дракона.

Также в этот день, согласно буддистской астрологии, рекомендовано постигать науку, изучать астрологию, лечить болезни, проводить операцию, покупать новые вещи. Отправляться в дорогу – к успеху, исполнится все задуманное. Как говориться, все на шопинг, на курсы и к учебникам. Тем более выходной.

А вот устраиваться на работу в этот день не стоит. Равно как и нанимать работников. Не стоит, по мнению ученых лам, устраивать знакомство невесток с будущими родственниками. Не лучший день.

Буддийский астрологический гороскоп ( Зурхай) всегда особенное внимание уделяет тому, возможна в этот день стрижка или нет. Так вот, 15 августа в салон красоты лучше не ходить - к ссорам.