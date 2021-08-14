Успев заблокировать карту, жительница Шелехова сохранила 40 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Красть - грешно. Вроде все знают и мало кто, кроме отъявленных воришек, решится вытащить деньги из чужого кармана. А вот рассчитаться в магазине по потерянной кем-то карточке приходит в голову многим. Хотя это тоже воровство и за это существует уголовное наказание. А карточку надо вернуть в банк или отдать полицейским.

- Так, накануне, отправив дочь в банк для внесения денежных средств на кредитную карту в размере 4 тысяч рублей, сотрудница охранного агентства обнаружила в телефоне смс-сообщение об оплате товара, - сообщают в ГУ МВД по Иркутской области. - Созвонившись с дочерью выяснила, что банковскую карту она потеряла и товар в магазине не приобретала. Женщина, позвонив по номеру телефона горячей линии банка, заблокировала карту.

Пока созванивалась, с ее счета сняли еще деньги - за покупки в магазинах. Оперативники достаточно технично выяснили приметы вора. А затем установили и его самого. Им оказался 35-летний черемховчанин, который уже совершал подобное деяние в городе Черемхово.

Чужой банковской картой подозреваемый расплатился в алкогольном и табачном магазинах. Чтобы терминал не требовал введения пин-кода, просил продавца разбить платёж на несколько частей. Оперативная блокировка счета позволила мужчине потратить чуть более 1 тысячи рублей. Ему грозит статья за кражи, штраф или срок.