Автослесарь из Шелехова надеялся на интим с двумя женщинами, а в итоге лишился 8 тысяч рублей Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Романтическая вечеринка в компании двух женщин для 50-летнего автослесаря из Шелехова закончилась потерей денег. Все началось с того, что вечером к нему в квартиру с двумя очаровательными спутницами пришел сосед. Компания устроила застолье. 35-летние женщины оказались общительными и, познакомившись с хозяином квартиры, сразу попросили у него телефон для звонка.

На самом деле, звонить они никому не собирались. Одна из дам, воспользовавшись популярным трехзначным номером, перевела часть денег со счета гостеприимного хозяина на телефон своего знакомого. На следующий день, узнав, что мужчина так и не понял, что у него списали деньги, женщины вновь напросились к нему в гости, чтобы продолжить банкет. Мужчина, понадеявшись на что-то большее, а именно на интим, вновь пустил их в свое жилище. Но у дам был свой план. По такой же схеме они списали с его карты еще часть денег. Всего гостьи увели у него 8 тысяч рублей. Обманутый мужчина обнаружил пропажу только после выходных и пошел писать заявление в полицию.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - рассказала следователь ОМВД России по Шелеховскому району Анна Самохвалова. - Совет в таких ситуациях может быть только один – не выпускайте телефон из рук, а если одолжили для звонка, старайтесь контролировать действия попросившего или самостоятельно наберите номер, который вам продиктуют.