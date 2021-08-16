Александр Ведерников: Депутаты продолжат настаивать на увеличении финансирования на школы и детские сады

Депутаты находятся в Качугском районе.

В селе Манзурка, где побывали депутаты, в местной школе идет капитальный ремонт. Там меняют крышу спортзала, пол, скоро приступят и к окнам. В дальнейшем нужно поработать над проводкой. Деревянное здание полностью обветшало, по-хорошему необходимо строить новое. В школе учатся 350 ребятишек не только с Манзурки, но и с ближайших деревень.

А в Качуге, в школе №2, фундамент нового здания, которое строили 8 лет, был сделан с серьезными нарушениями. Его даже пришлось демонтировать и переделывать. Об этом рассказал директор школы Евгений Зуев. И это пример того, по мнению депутатов Законодательного Собрания, что пора менять систему реализации строительства за бюджетные средства.

Спикер ЗС Александр Ведерников подчеркнул, что основная проблема – в контроле качества работ.

- Муниципалитеты должны выстраивать отношения с заказчиком, а ответственность за качество использования бюджетных денег необходимо нести отдел капитального строительства или профильному специалисту. Надо искоренять практику, когда ответственность за строительство или капремонт школы несут отдел образования или директор учреждения, - сказал спикер.

Глава областного парламента также добавил, что депутаты намерены и в дальнейшем настаивать на увеличении финансирования на строительство и капитальный ремонт школ, других социальных объектов. В связи с этим системная организация освоения бюджетных средств должна совершенствоваться.