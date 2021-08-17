В Бурятии ловить браконьеров во время нереста омуля будут с помощью беспилотников. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Бурятии в период нереста за омулем планируют следить особенно тщательно. В соседней республике придумали ноу-хау: круглосуточное видеонаблюдение с помощью беспилотников. В первую очередь, такие «защитники» от браконьеров появятся там, где чаще всего промышляют незаконной добычей рыбы. Это Баргузинский, Кабанский, Прибайкальский и Северо-Байкальский районы Бурятии. Там омуль и идет на нерест. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республике Бурятия.

- Будущее рыбной отрасли напрямую зависит от результатов нашей работы в нерестовый период, – заявил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Булат Цыренжапов. - Соответствующая охрана будет способствовать восстановлению запасов омуля и позволит в будущем снять запрет на его промышленный вылов.

Напомним, что запрет на ловлю омуля касается территории озера Байкал и впадающих в него рек. Запрещена добыча рыбы любым способом, в том числе и удочкой с берега. Поэтому помимо беспилотников также выставляются рыбоохранные посты.