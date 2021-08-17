В Иркутске шестилетняя девочка выпала из окна, облокотившись на москитную сетку

Всего с начала года в регионе произошло 15 подобных ЧП. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Несчастный случай произошел на днях в Иркутске. Девочка шести лет находилась в гостях с родителями. В какой-то момент взрослые, видимо, отвлеклись и она осталась без присмотра. Ребенок облокотился на москитную сетку и выпал из окна второго этажа. Пострадавшую госпитализировали в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Иркутской области.

- Только в августе зарегистрировано два подобных случая, а с начала года в регионе -15 в регионе, - заявила врио начальника отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Иркутской области Ольга Махутова. – Окна и москитные сетки, особенно летом в каникулы, представляют большой риск.

По факту выпадения 6-летней девочки из окна сейчас проводится проверка. В первую очередь, правовую оценку дадут действиям родителям. Почему ребенок остался один? Можно ли было избежать ЧП? Как все произошло? Установят следователи.

- Еще раз призываем родителей быть бдительными, не оставлять маленьких детей без присмотра, а также организовать детям досуг, - подчеркнула Ольга Махутова.