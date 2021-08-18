Еще 24 жителя Иркутской области умерли от коронавируса за сутки Фото: ИВАНОВА Диана

18 августа в Иркутской области диагноз COVID-19 подтвердился еще у 399 жителей. Таким образом, количество случаев заражения коронавирусом в регионе увеличилось до 92 993. Об этом сообщают в пресс-службе Роспотребнадзора по Иркутской области.

- За сутки 126 человек выздоровели и закончили лечение, выписавшись из больниц. 3095 пациентов все еще продолжают бороться с вирусом в стенах медучреждений области, - рассказали в ведомстве.

Еще 390 человек, больных коронавирусом, справились с болезнью. Так, общее количество возросло до 78 683. К сожалению, были и летальные случаи - за сутки от COVID-19 умерло 24 пациента, в общем - 4338. От иных заболеваний, не связанных с коронавирусом, умерло 410 человек.

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