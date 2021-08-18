В Ангарске задержаны две семейные пары, подозреваемые в сбыте наркотиков. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Целая спецоперация развернулась в Ангарске. Отряд специального назначения «Гром» совместно с оперативниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Иркутской области задержали торговцев наркотиками. Ими оказались семейные людьми с детьми. Помимо Ангарска, наркоторговцы также действовали и на территории Красноярска.

- В ходе обыска квартир обнаружено около 2,5 килограммов различных наркотических веществ, а также банковские карты, сотовые телефоны и сумма денег размером в 150 тыс. рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.- Возбуждено 7 уголовных дел.

Свою деятельность они осуществляли в сети Интернет, где был представлен широкий «ассортимент» наркотических веществ. Люди оплачивали покупку через интернет, а затем получали адреса с тайниками-закладками.

Виновным грозит лишение свободы сроком до двадцати лет. Трое наркоторговцев заключены под стражу, еще одна находится под домашним арестом.