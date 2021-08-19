«Слата» увеличила поставки овощей и фруктов из Казахстана и Узбекистана. Фото: ООО «Маяк»

Для того чтобы в супермаркетах «Слата» и дискаунтерах «ХлебСоль» были представлены спелые и вкусные фрукты и овощи по доступным ценам, во втором квартале 2021-го торговая сеть перешла на прямые контракты с производителями из стран СНГ. Так, из Узбекистана поставляют нектарины, виноград, персики и сливы, а из Казахстана арбузы, дыни, капусту и лук.

- «Слата» взяла курс на увеличение внешнеэкономических контрактов со странами СНГ. В этом вопросе мы даже сработали в опережающем режиме - до поручения Президента России Кабинету министров РФ по разработке мер по увеличению импорта сельхозпродукции из стран СНГ, - отметила руководитель депар№тамента по связям с общественностью ТС «Слата» Яна Абалымова. - Безусловно, все действия направлены на бесперебойное предложение товаров в магазинах сети и стабилизации цен на них.

Свежие витамины по наиболее выгодным ценам можно найти во время тематических фруктовых фестивалей. Например, в августе в «Слате» радует ценник на виноград, нектарины и арбузы.

Кроме того, взаимовыгодное партнерство предлагает Киргизия, откуда готовы поставлять сухофрукты, орехи, овощные консервы, а еще изделия из трикотажа. Также региональный ритейлер планирует наладить торговые отношения с Молдавией, Арменией и Азербайджаном.

- Продукция из стран СНГ имеет уникальный вкус, покупатель ее любит и с удовольствием приобретает, - отметила коммерческий директор ТС «Слата» и ТС «ХлебСоль» Ирина Береснева.