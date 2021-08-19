В областном центре ожидается повышение уровня воды на реке Иркут. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

На реке Иркут в течение дня ожидается значительное увеличение уровня воды. Река может превысить критическую отметку в 320 см. Об этом предупреждает пресс-служба МЧС по Иркутской области.

Так, 19 августа, у села Баклаши также ситуация не из лучших – вода может прибыть вблизи до отметки 470 сантиметров, при критической в 480.

- В Иркутске и Шелехове организован мониторинг уровня реки. В результате выпадения осадков произошел подъём уровней воды в нескольких реках, - сообщают в пресс-службе МЧС по Иркутской области, - Силы и средства экстренных служб находятся в готовности к реагированию на возможные происшествия.

В настоящее время под угрозой подтопления находятся несколько жилых домов в пос. Мельниково.

Учитывая складывающуюся гидрологическую ситуацию и прогноз повышения уровня рек, силы экстренных служб переведены в режим повышенной готовности. Спасатели отмечают, что помогут местным жителям при возможном подтоплении. Также развернуты пункты временного размещения.