Стратегический совет создадут для рассмотрения стратегии социально-экономического развития Иркутской области

Стратегический совет планируют создать для работы над стратегией социально-экономического развития Иркутской области.

На совещании с первым заместителем губернатора Иркутской области – председателем правительства Константином Зайцевым предложено создать Стратегический совет для рассмотрения проекта стратегии социально-экономического развития региона.

Об этом сообщил председатель Заксобрания Приангарья Александр Ведерников.

- Совет позволит профессионально подготовить и обсудить поправки в Стратегию, - пояснил спикер ЗС. – В Совет войдут депутаты, представители правительства и эксперты.

Чтобы создать Стратегический совет, как пояснил Александр Ведерников, необходимо подготовить, рассмотреть на сессии и внести изменения в закон «Об отдельных вопросах осуществления стратегического планирования в Иркутской области».

Отметим, что представители правительства поддержали предложение депутатов. Председатель комитета по собственности и экономической политике Николай Труфанов добавил, планируется, что проект закона рассмотрят на ближайшей сессии Законодательного Собрания.