Перенос аэропорта и дорогу на Байкал обсудили Николай Патрушев и Игорь Кобзев

Николай Патрушев и Игорь Кобзев.

Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев прибыл в Иркутск, где провел встречу с губернатором региона Игорем Кобзевым. Патрушев напомнил, что есть поручение президента страны о переносе иркутского аэропорт за пределы города. Связано это с авиакатастрофами, которые происходили в регионе.

- Какая сейчас ведется работа? - спросил Николай Патрушев.

Игорь Кобзев рассказал, что для аэропорта были выбраны площадки, однако ни одну из них не согласовали федеральные министерства. Поэтому правительство региона приняло решение пригласить консультанта, который поможет решить вопрос.

- Авиационные происшествия последних десятилетий, в которых погибли люди, вынуждают искать другую площадку под аэропорт. Наша задача - до конца года определиться с местом строительства, - сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. - В этом поможет компания, которая имеет соответствующий опыт.

Глава региона добавил, что как один из вариантов под размещение аэропорта рассматривается деревня Позднякова под Иркутском. По нему сделан проект, но не пройдена экспертиза.

- Мы готовы устранить замечания, чтобы получить согласования с федеральными ведомствами. Предполагаем до 2025 года согласовать и утвердить проект. Затем войти в федеральную программу «Развитие транспортной инфраструктуры» и начать строительство, - сообщил губернатор.

Кроме этого, Николай Патрушев и Игорь Кобзев обсудили вопрос качества дорог.

- Мы с вами сегодня проехали по дороге, которая ведет из Иркутска на Байкал, к сожалению, есть участки, где состояние дороги неудовлетворительное, - заметил Патрушев.

Глава Иркутской области пояснил, что в этом году ремонтируется Байкальский тракт на участке с 32 по 42 км. В дальнейшем капремонт тракт продолжится.

- Рассчитываем на финансовую поддержку из федерального бюджета. Для нас это очень важно, потому что дорога является визитной карточкой Иркутской области, она должна быть комфортной и безопасной, - подчеркнул Игорь Кобзев.