Пьяный лихач, лишенный водительских прав устроил погоню с полицейскими в Слюдянке. Фото: ГИБДД Иркутской области

Остановить автомобиль «Daihatsu YRV», водитель которого совершал опасные маневры, инспекторы ГИБДД из Слюдянки попытались в ночь на 20 августа. Водитель, вместо того, чтобы затормозить, наоборот нажал на педаль газа и попытался скрыться. Полицейские бросились в погоню. Заблокировать нарушителя удалось через полчаса на одной из заправочных станций вблизи Байкальска.

- От 32-летнего водителя пахло алкоголем, - сообщили в пресс-службе областного ГИБДД. – После проведения освидетельствования выяснилось, что он пьян. Норма алкоголя в его крови превышала допустимую более чем в 3 раза. Оказалось, в апреле этого года, за пьяную езду, его уже лишили водительских прав на 20 месяцев и оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Теперь против лихача могут возбудить уголовное дело. Его вновь оштрафуют на 30 тысяч рублей.

Полицейские дают неутешительную статистику. С начала этого года в Иркутской области произошло 150 аварий по вине пьяных водителей. В этих ДТП 46 человек погибли и 208 получили травмы.

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