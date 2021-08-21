В Бурятии задержаны двое из семи сбежавших из психдиспансера заключенных. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Двое из семи сбежавших из республиканского психиатрического диспансера в Бурятии заключенных задержаны на выходе из села Новая Брянь, где и находится медицинское учреждение. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Розыск еще пяти беглецов продолжается, в восьми районах республики и городе Улан-Удэ, где они могут появится, введен план "Сирена", ориентировки на поиск особо опасных преступников, осужденных за тяжкие преступления, разосланы. Их ищут.

- 21 августа в 13.30 совершен побег из республиканского психоневрологического диспансера, где проходят принудительное лечение осужденные, - рассказал заместитель Председателя Правительства Бурятии по вопросам безопасности Петр Мордовской. - Пострадал санитар психдиспансера, ему нанесены поверхностные раны, сейчас находится дома.

СКР по Бурятии проводит свою проверку всех обстоятельств, которые и привели к ЧП.