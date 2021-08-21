Пьяная автомобилистка с криками напала на экипаж ДПС в Иркутской области. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

События, которые произошли вечером 14 августа в садоводстве под Усольем, порядком взбудоражили общественность. "Мирно отдыхающих горожан избили сотрудники ГИБДД", такая версия событий пошла по соцсетям. На самом деле, как сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области, все происходило с точностью до наоборот. И экипаж ГИБДД выезжал в садоводство под Усольем по вызову дачников, которые жаловались на автомобилистку, которая ездит по СНТ в пьяном виде и мешает отдыхать громкой музыкой.

- Для проверки прибыл экипаж ДПС, который обнаружил иномарку, - уточняют в пресс-службе ГУ МВД региона. - Автомобиль в этот момент был припаркован на территории одного из участков. За рулем транспортного средства никого не было, однако из салона громко играла музыка.

С этого момента все и началось. Полицейские попросили выключить звук, дачница отказалась. Дальнейшие "переговоры" привели к тому, что она разразилась бранью. А завершилось все дракой. Как сообщают в полиции нетрезвая женщина "набросилась на сотрудников, применив насилие". Последующие ночные часы нарушительница спокойствия провела в ОВД. А сейчас в этом деле конфликта 54-летней женщины и полицейских разбирается СУ СКР по Иркутской области.