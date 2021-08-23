МЧС: Сильные дожди и подъем уровней рек ожидается в Иркутской области 23 августа. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Иркутской области продолжается непогода. По информации синоптиков, ливни и грозы ожидается в горах Хамар-Дабана. Кроме того, предполагается рост уровня воды на севере на реках Витим и Лена. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

- Главное управление МЧС России рекомендует не планировать походы в горы и выход на акваторию, - сообщили в ведомстве.

22 августа на реке Витим в районе Бодайбо наблюдался подъем уровня воды на 267 см. На Лене и ее притоках, наоборот, отмечалось понижение уровня. На реках Иркут, Китой, Белая, Уда, Бирюса были колебания воды на 40-60 см. В верховьях рек Ока, Ия подъем составил 94 см.

Сегодня на реке Витим ожидается рост уровня воды на 80 – 100 см. На реках Ия и Ока – 60-90 см. На остальных левобережных притоках реки Ангары предполагается колебание воды в пределах 10-30 см.