Носуха Бонни из Иркутского зоосада отказалась от своих детенышей из-за их скверного характера

Носуха Бонни из Иркутского зоосада отказалась от своих детенышей их скверного характера. Фото: Иркутский зоосад

В Иркутском зоосаде – новенькие! У местной знаменитости, носухи Бонни появилось четверо малышей. Они родились около месяца назад, но уже изучают окружающий мир. Об этом сообщают в официальном аккаунте зоосада.

- К сожалению, маленьких носух пришлось забрать у родителей. Когда их кормили, они сильно кусали мать. Закончилось тем, что самка просто отказалась давать молоко своим детям, - рассказали в соцсетях сотрудники зоосада.

Сотрудница зоопарка Анастасия Стоцкая взяла малышей к себе и кормит их специальной смесью. Давать фрукты, овощи, мясо и насекомых – то, что обычно едят взрослые животные, - маленьким носухам начнут не раньше, чем через месяц. Пока же детеныши требуют постоянного контроля и внимания. Анастасия ежедневно взвешивает их, следит за состоянием из здоровья. Чтобы малыши не замерзли, в их клетке постоянно находится пластиковая бутылка с теплой водой, о которую они могут греться.

У Бонни это уже второе потомство. В первый раз она родила двойню.

Справка «КП»

Носухи – млекопитающие из семейства енотовых, которые распространены на обоих американских континентах. Носухи так названы за свой небольшой подвижный хоботок, образованный передней частью верхней губы и удлиненным носом. Туловище удлинённое, конечности средней высоты, передние короче задних. Хвост очень длинный. Шерсть короткая, мягкая или высокая и тогда несколько более грубая.