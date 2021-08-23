На станции Половина открыли пешеходный переход

Пешеходный переход на станции Половина открылся в Черемховском районе.

На станции Половина в поселке Михайловка Черемховского района открыт пешеходный переход. Теперь здесь станет безопаснее, не придется преодолевать железнодорожные пути. В торжественном открытии сооружения принял участие председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников. Вопрос о строительстве был на контроле депутатов ЗС, запрос парламентариев направлялся губернатору региона.

- Это дорогостоящий объект, но никакие затраты не идут в сравнение с ценой безопасности, спокойствия и жизни людей, - сказал Александр Ведерников. - Уверен, новый виадук прослужит жителям поселка долгие годы.

Стоимость перехода составила 99 млн рублей, из них 93 млн рублей - средства областного бюджета. деньги выделены по подпрограмме «Развитие сети искусственных сооружений на 2019-2024 годы» Уточним, что железнодорожные пути разделяют поселок Михайловка на две части. Не раз происходили несчастные случаи, поэтому и решено было возвести здесь переход.

Александр Ведерников также посетил Михайловскую участковую больницу. Здание 1975 года постройки требует капремонта. В 2017 году отремонтирована только кровля. Составлена смета на большой ремонт, стоимость разработки проекта оценивается почти в 8 млн рублей.