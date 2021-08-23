Синоптики уточнили прогноз погоды в Иркутске и рассказали, где ждут заморозки. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске холодно, пасмурно и дождливо. Увы, но похоже, что на этой неделе в городе «прописалась» осень. Во всяком случае, метеорологи говорят о том, что такая погодка сохранится как минимум до четверга.

- Ночами около +7…+12, днем +14…+19, - рассказывает синоптик Иркутского гидрометцентра Виктория Новосельцева. – Ветрено и пробрасывает дождь. Такая погодка в городе на ближайшие дни. Холодный циклон всему виной.

Однако в самом начале осени (вряд ли можно назвать это летом) настроение у природы переменчиво. И теплые деньки точно еще будут. Когда?

- В конце этой недели, 27-28 августа, дожди ожидаются уже только в северных районах, - продолжает Виктория Новосельцева. – Так что для иркутян наступит передышка. Днем +18…+23. А вот 29 августа снова по прогнозу по области возможны небольшие дожди, грозы. Они вполне вероятны и в Иркутске.

Тем временем осень отвоевывает свое. На севере Иркутской области в ближайшие дни ожидаются заморозки, до -2 ночью. Но тепло, обещают метеорологи, еще вернется. В начале сентября.