МЧС: Из-за обильных осадков на юге Иркутской области введен режим повышенной готовности. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Сильные дожди продолжают повышать уровень воды на реках на юге региона. Со вчерашнего дня спасатели ввели режим повышенной готовности к реагированию на возможные ЧС в Слюдянском и Ангарском районах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- 24 августа на реке Иркут в районе села Баклаши ожидается дальнейшее повышение уровня воды до отметок 430-470 см при критической отметке 480, на реке Иркут в районе города Иркутска – до отметок 290-340 см при критической отметке 320 см, - рассказали подробности специалисты ведомства.

Река Китой в районе поселка Раздолье поднимется до 280-330 см, тогда как критическая – 280 см. А в районе поселка Китой вода прибудет до отметок 430-490 см при критической отметке 475 см. Прибрежные пониженные участки могут быть затоплены.

На некоторых дачных участках Иркутска возможны подтопления. Ангара в городе поднимется на 10-20 см из-за паводка на Иркуте. Уровень воды на реках Китой, Белая, Ия повысится на 60-140 см, а на реках Иркут, Ока, Уда, Бирюса – на 20-40 см.

24 и 25 августа продолжение подъема воды ожидается на реке Витим на 80-120 см. А вот на Лене и Киренге вода упадет на 2-7 см.

Также вода понизится 25 августа на притоках Ангары по левому берегу на 20-50 см.