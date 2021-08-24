Полиция Иркутска наградит девушку-таксиста, которая помогла задержать виновника страшного ДТП Фото: личный архив Алены Мутьевой

Полицейские Иркутска публично поощрят девушку, которая помогла задержать предполагаемого виновника аварии. Ночью, с 21 на 22 августа, водитель авто совершил наезд на пешехода и скрылся. Водитель такси, Алена Мутьева, оказалась свидетелем происшествия. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- После аварии девушка заметила, что пешеходу уже оказывают необходимую помощь, поэтому стала преследовать скрывающегося водителя, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Она вместе с пассажирами передали всю необходимую информацию полицейским, благодаря которой предполагаемого виновника аварии удалось задержать.

Полиция Иркутска высоко оценила осознанность и решимость иркутянки, и в ближайшее время в присутствии личного состава поощрит девушку.

Напомним, 26-летняя иркутянка Алена Мутьева работает в такси всего месяц. В момент, когда случилось ДТП, она как раз отрабатывала заявку в районе кинотеатра "Баргузин" и везла двух пассажиров. Ими оказались юрист и его жена, они поддержали решение девушки преследовать скрывающегося водителя и позвонили в полицию.

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