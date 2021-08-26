Беременных женщин начали прививать от COVID-19 в Иркутской области. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Распоряжение о вакцинации беременных женщин подписано в минздраве Иркутской области. Как пояснили в ведомстве, возможность иммунизации от коронавируса имеют беременные с высоким риском тяжелого течения COVID-19.

- Согласно рекомендациям Минздрава России, прививаться против COVID-19 рекомендовано только беременным женщинам из группы риска и начиная с 22-ой недели беременности (второй триместр), - сообщает пресс-служба минздрава Иркутской области.

Ставят прививку от коронавируса беременным женщинам только после консультации с врачом, так как состояние здоровья должно это позволять, есть те, кому прививка не рекомендована. Для иммунизации используют только «Спутник-V».

Всего в регионе на сегодняшний день около 12 тысяч беременных женщин. Напомним, иммунизация всего населения региона продолжается. На 26 августа первым компонентом привито более 567 тысяч человек, полностью завершили процедуру вакцинации 487, 7 тысяч иркутян. По плану пройти через эту процедуру должны 1 млн. 078 тысяч человек.