Ремонт Академического моста планируют завершить раньше срока. Фото: Пресс-служба администрации Иркутска.

Когда Академический мост в Иркутске закончат приводить в порядок? Этот вопрос волнует многих автомобилистов. Ночью 26 августа подрядчик уложил асфальт на проезжую часть. Как сообщил заместитель мэра - председатель комитета городского обустройства Роман Орноев, за день до этого задерживалась поставка асфальтобетона, но проблему быстро решили.

- Как и было запланировано, мост полностью заасфальтировали примерно за сутки. Из-за перебоев с поставкой стройматериала рабочие вынужденно простаивали вечером 24 августа и 25-го утром, - добавил Роман Орноев.

По его словам, как раз в этот момент специалисты занимались деформационными швами (специальные зазоры на мосту, благодаря которым снижается нагрузка). Поэтому спецтехнику поставили так, чтобы оградить эти зоны от автомобилей, которые могли их разрушить. На днях подрядчик начнет фрезеровку дороги на подъездах к мосту.

В администрации пояснили, что ремонт намерены закончить раньше сроков. На Академическом мосту полностью меняют асфальт, а также обновляют и красят всю разделительную полосу и перила.