Сотрудники К-9 ищут в окрестностях Братска трехлапого медведя, который уже выходил к людям.

Сотрудники К-9 караулят в окрестностях Братска трехлапого медведя, который по вечерам выходит за помощью к людям. А попросту - проверить, нет ли чего съестного. Это может быть опасно для жителей города. Да и самому бедолаге надо помочь.

- По всей видимости, зверь попал в капкан и оторвал или отгрыз себе лапу, чтобы выбраться, - считает руководитель питомника К-9 Вячеслав Славин. - Мы будем ловить медведя при помощи специальной ловушки, либо прибегнем к выстрелу снотворного из инъекционного ружья.

Но в Братске волонтеры столкнулись с необходимостью оформлять дополнительные разрешения. На это ушло достаточно много времени.

- Мы потеряли почти сутки и теперь ищем зверя. Он уже выходил из леса и должен появиться снова, - рассказывает Вячеслав Славин. - Будем ставить большую клетку, в которой тухлое мясо. Свежее медведь не ест. У косолапого отличный нюх.

Сотрудникам питомника К-9 приходится стеречь мишку, сидя в засаде. Но они рассчитывают, что скоро отловят медведя. В питомнике, с гарантированной кормежкой, ему будет лучше.