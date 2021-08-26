Более 96 тысяч жителей заразились COVID в Иркутской области с начала пандемии. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области за сутки коронавирус диагностировали еще у 401 человека. А общее число заразившихся за полтора года, с начала пандемии, на 26 августа составило 96 182 человека.

- Больше всего заболевших в Иркутске - 115, в районах - в разы меньше: в Усть-Кутском -24, в Иркутском -23, а также в Братске -21, - отмечают в оперативном штабе.

За минувшие сутки справился с заболеванием в Иркутской области 471 пациент. А с начала пандемии получили отрицательный тест ПЦР 81 711 жителей региона.

К сожалению, коронавирус остается причиной смертей, не всем удается справиться с инфекцией. Только за сутки от него скончались ещё 14 человек. В общей сложности коронавирус унеёс 4483 жизни.

В регионе продолжается прививочная кампания. По данным на 26 августа, первый компонент сделали 567 032 человека, полностью привились – 487 744. Стартовала вакцинация беременных.