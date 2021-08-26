Сброс воды на Иркутской ГЭС снова увеличили из -за высокого уровня Байкала.

Сброс воды в Ангару через Иркутскую ГЭС снова увеличат. Это необходимо сделать из-за высокого уровня Байкала. О таком решении Енисейского бассейнового водного управления (БВУ) Росводресурсов сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

- Изменение режима работы гидроузла связано со стабилизацией гидрологической обстановки и снижением уровня воды на реках Иркут и Ангара, - сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

С 16 часов 26 августа сброс воды уже увеличен до 3150 кубических метров в секунду. А утром 27 августа, с 10 часов утра - 3300 кубических метров в секунду. Эти цифры иркутяне внимательно изучают - любимое место отдыха горожан, остров Юность, снова пострадает, зальет Ангара и Нижнюю Набережную, и садоводства на островах.

Сейчас проводится наблюдение за территорией нижнего бьефа Ангары.