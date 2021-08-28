Погода на 28 сентября в Иркутске: потеплеет до +25. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Переменная облачность, без существенных осадков, утром при прояснении туман, ветер юго-восточный, северо-восточный 5-10 м/с, температура +22...+27, при облачной погоде +15...+20. Такую погоду сегодня, в субботу, 28 августа, прогнозируют синоптики. Прогноз погоды на 28 сентября КП-Иркутск узнал в Иркутском гидрометцентре.

Денек последней субботы августа выдался в Приангарье на славу - теплым и даже жарким. Надо ловить последние мгновения уходящего лета и больше времени, по возможности, провести на природе.

А как в Иркутске?

-В городе +23...+25, - сообщают в гидрометцентре. - Дождей не ожидается.

Примерно такая же погода, по прогнозу, ждет и жителей северной столицы Иркутской области. В Братске сегодня тоже прекрасный, теплый день.

Словом, погода в Иркутске и регионе на 28 августа радует!