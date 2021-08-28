Педагогические классы появятся в четырех школах Иркутска. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В новом учебном году в Иркутске откроются педагогические классы. Профильное обучение будет проходить в четырех общеобразовательных учреждениях: в школах № 15, № 23, № 40 и в гимназии № 2. Об этом сообщили КП- Иркутск в пресс-службе администрации города Иркутска.

В регионе катастрофически не хватает педагогических кадров. Причем и в областном центре тоже. По данным, которые озвучил мэр Иркутска Руслан Болотов, нужно около трех тысяч учителей, в том числе младших классов, математики, иностранных языков. Именно поэтому и создаются специализированные классы.

Принято и еще одно решение - создать образовательные комплексы. Первый из них откроется с 1 сентября, в его состав вошли две школы – № 20 и № 23. Появятся два единых учебных центра на базе детских садов № 24 и № 109, а также № 11 и № 36. Объединятся школа №14 и детский сад № 54, школа № 33 в микрорайоне Лесном с детским садом, который уже достраивают.