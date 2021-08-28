13-летнего школьника, который вез пьяного отца, задержали в Тулуне. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ночью 27 августа инспекторы дорожно-патрульной службы остановили для проверки документов автомашину Тойота, которая показалась им чем-то подозрительной. И не случайно - за рулем оказался 13-летний школьник. Об этом сообщает ГУ МВД по Иркутской области.

- 13-летний подросток стал водителем по поручению отца и ехал из магазина домой, - уточняют подробности в ведомстве. - Родитель мальчика находился на пассажирском сидении. Он объяснил правоохранителям, что сам не мог управлять автомобилем, так как находится в состоянии алкогольного опьянения.

По закону за подобные действия положено отвечать. В частности, за передачу управления машиной отцу мальчишки грозит штраф в размере 30 тысяч рублей. Кроме того,разбираться в ситуации будут в комиссии по делам несовершеннолетних, где выяснят, насколько нарушены правила воспитания ребенка в этой семье из Тулуна .