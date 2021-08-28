Спасатели на Ми-8 вылетели на поиски пропавшего во время сплава иркутянина. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Сплав по рекам становится все популярнее. А сообщения о ЧП среди туристов - увы, все чаще. Спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда на вертолете Ми-8 МЧС России вылетели в Слюдянский район на поиски пропавшего без вести Леонида Усова. Об этом сообщает КП- Иркутск пресс-служба МЧС России по Иркутской области.

- Иркутянин Леонид Усов вместе со своим братом и их общей знакомой сплавлялись на лодке по течению реки Иркут, - уточняют подробности в ведомстве.

Его розыски продолжаются уже несколько дней, с тех пор, как на телефон спасения «112» сообщили, что на Иркуте, возле деревни Быстрая, найдена перевернутая лодка. Позвонили с рассказом о ЧП вечером 22 августа. И сразу спасатели МЧС и областной Пожарно-спасательной службы на лодках обследовали реку и берега.

Через два дня двое из троих сплавщиков нашлись, они сами вышли к дому егеря. Леонида Усова не могут найти до сих пор Поэтому принято решение начать поиски с воздуха.