Жительница Усть-Кута отбилась от грабителя, напавшего на нее с ножом. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Наверняка мужчина, который набросился на жительницу Усть-Кута в подъезде одного из домов, думал, что ему это сошло с рук. Тем более, что с момента нападения прошло уже три месяца, был он в городе недолго и уже успел съездить на вахту. Не тут-то было. Подробности КП-Иркутск выяснила в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

- ЧП произошло в мае этого года, - уточняют в ведомстве. -В подъезде одного из домов по улице Комсомольской неизвестный мужчина, угрожая потерпевшей предметом, похожим на нож хотел похитить ее имущество. Но женщина оказала хулигану сопротивление и он, не получив желаемого, скрылся.

Жительница Усть-Кута обратилась в полицию. Там составили ориентировку, а криминалисты изъяли биологические следы. Благодаря этому и вычислили 44-летнего жителя Киренска, который был в Усть-Куте несколько дней. После того, как он вернулся с вахты, его задержали и доставили в полицию. Ему придется ответить за разбой.