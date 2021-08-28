Пять иномарок столкнулось на федеральной трассе "Байкал" под Шелеховом. Скрин с видео. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Массовое ДТП произошло на федеральной трассе недалеко от города Шелехов. Столкнулись сразу пять автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

- Накануне вечером ( то есть 27 августа) на федеральной автодороге Р-258 «Байкал» произошло столкновение автомобилей «Тойота Ленд Крузер» и «Хендай Матрикс», - поясняют обстоятельства произошедшего в ведомстве. - От удара японский внедорожник отбросило вперед, он опрокинулся и зацепил еще три иномарки, движущиеся в попутном направлении.

В результате этой аварии на "Скорой" доставлены в больницу водитель и трое пассажиров автомобиля «Тойота Ленд Крузер». Среди тех, кто получил травмы, есть и 11-летний мальчик.

Сейчас идет проверка, но по видео аварии, которое имеется в распоряжении полиции, видно, что внедорожник идет на обгон, пытаясь объехать пробку на дороге.