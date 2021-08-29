Погода на 29 августа в Иркутске: в городе вновь жара Фото: Евгения ГУСЕВА

В эти выходные погода явно решила порадовать жителей и гостей Иркутска. После солнечной и жаркой субботы, горожан ждет такое же воскресенье. 29 августа синоптики вновь обещают без осадков. Ветер подует юго-восточный 4-9 м/с. Днем столбик термометра покажет более чем идеальные для конца августа +24, +26 градусов.

По Иркутской области практически такая же картина. Днем переменная облачность, преимущественно без осадков, правда, в западных районах местами кратковременные дожди, грозы, утром в отдельных районах туман, ветер западный, северо-западный, в южных районах юго-восточный 5-10 м/с, днем местами порывы до 12 м/с, температура при прояснении до 0 градусов, в северных районах +3,+8, местами 0,-2, заморозки, днем +23,+28, при облачной погоде +13,+18.