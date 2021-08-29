Злостный нарушитель правил дорожного движения совершил ДТП в Усольском районе и скрылся Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Авария на трассе Р-255 «Сибирь» произошла утром, 28 августа. Недалеко от поселка Новомальтинск в Усольском районе столкнулись ВАЗ-21099 и Хонда Мобилио Спайк. Травмы получил 41-летний водитель японского авто. Что касается владельца Жигулей, то он, даже не оказав пострадавшему помощь, скрылся с места аварии. Но вскоре его нашли инспекторы ГИБДД. Он оказался злостным нарушителем правил дорожного движения.

- Выяснилось, что за год водительского стажа 23-летний местный житель уже не раз получал штрафы за различные нарушения ПДД, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - За оставление места аварии его могут лишить прав на срок до полутора лет или арест до пятнадцати суток.

Но и это еще не все. Если выяснится, что нарушитель был пьян в момент аварии, его могут оштрафовать на 30 тысяч рублей и лишить прав на срок до двух лет.