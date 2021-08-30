Еще 395 случаев коронавируса зафиксировали в Иркутской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще 395 случаев коронавируса зафиксировали в Иркутской области, по данным на утро 30 августа. Общее число заражений, зарегистрированных с начала пандемии - 97 тысяч 771. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Иркутской области.

- Госпитализировано в ковидные госпитали 2260 пациентов, - уточняют данные за минувшие сутки в оперштабе. - Это на десять человек больше, чем накануне.

Выздоровели, получив отрицательные тесты ПЦР, 267 жителей региона. А общее число тех, кто справился с инфекцией, с начала пандемии составило 83 тысячи 561.

К сожалению, не всех удалось спасти. За минувшие сутки умерло 14, а общее число тех, кто умер от коронавирусной инфекции с начала 2020 года, в Иркутской области составило 4536 человек.

В регионе продолжается вакцинация, действуют ограничительные меры.