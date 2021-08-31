Антиковидные меры предприняли в школах Иркутска. Фото: пресс-служба администрации Иркутска.

Уроки в школах Иркутска начнутся очно, для этого предприняли антиковидные меры. Мэр города Руслан Болотов и председатель Заксобрания Приангарья Александр Ведерников посетили школы №23 и №9, проверив готовность к занятиям.

- В прошлом году за счет бюджета города во все образовательные учреждения приобрели рециркуляторы воздуха, - отметил глава Иркутска Руслан Болотов. - В школах имеется достаточное количество антисептиков для обработки рук - в классах, в пищеблоках, в санитарных комнатах.

Мэр также сообщил, что сейчас в областном центре привиты от коронавируса 64,5% учителей.

Еще один важный момент - на входе всех учеников и педагогов будут проверять, нет ли у них видимых признаков болезни. А директора школ добавили, что учителя на переменах будут проветривать кабинеты и, конечно, все время внимательно наблюдать за здоровьем ребят.

- В Иркутске подготовка к новому учебному году проведена на должном уровне, - подчеркнул Александр Ведерников.

Кроме того, Руслан Болотов вновь обратил внимание председателя регионального ЗС на недостаток кадров в школах.

- Мы активно строим школы в Иркутске, но педагогов не хватает даже в существующих, - сказал мэр. - На городском уровне предпринимаются меры для привлечения в школы и детсады специалистов - это подъемные для молодых педагогов, строительство социального жилья.

По его мнению, необходима также региональная поддержка, - например, программа по типу "Земского учителя", когда при устройстве в школу начинающие специалисты могут получить миллион.