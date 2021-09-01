Депутаты проконтролируют, как выделяются субсидии на лизинговые платежи в Иркутской области

Депутаты проконтролируют выделение субсидий на лизинговые платежи для аграриев.

Депутаты Заксобрания региона возьмут на контроль господдержку сельхозтоваропроизводителей в виде субсидий на лизинговые платежи. По мнению председателя ЗС Александра Ведерникова средства для фермеров должны быть предусмотрены в областном бюджете в полном объеме.

- Аграрии взяли технику в лизинг, потому что рассчитывали на поддержку из бюджета, - сказал спикер во время посещения сельхозпредприятий Куйтунского района. - В прошлом году по настоянию депутатов, и в частности вице-спикера Кузьмы Алдарова, курирующего сельское хозяйство, в бюджете соответствующие средства были предусмотрены. Уверен, что и в этом году депутаты также смогут этого добиться.

Спикер подчеркнул, что субсидии на лизинговые платежи – это ключевое в поддержке аграрного комплекса.

Александр Ведерников также побывал на хлебоприемном предприятии, которое принимает на хранение пшеницу и рапс и ознакомился с ходом уборочной кампании.