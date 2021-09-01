Единую набережную планируют создать в Иркутске. Фото: Пресс-служба администрации Иркутска.

Гулять по Иркутску станет еще комфортнее - все городские набережные намерены объединить в одну большую зону для прогулок. Проект уже готов. Так, туда войдет Цесовская набережная, где сейчас компания En+ group приводит в порядок объект культурного наследия - знаменитые бани Курбатова и Русанова.

- В ближайшие годы город может получить аналог 130 квартала, - отметил мэр областного центра Руслан Болотов. - Частно-муниципальное партнерство с компанией En+ group - это возможность комплексно преобразить берег Ангары длиной более девяти километров, собрать воедино набережные, создав общее стилистическое решение. Строительство новых объектов и реконструкция существующих - это сотни новых рабочих мест, налоговые отчисления в бюджеты всех уровней и создание новых точек притяжения для иркутян. Городские власти будут поддерживать проект.

Директор ООО «Прибайкалье» Евгения Пуляевская подчеркнула, что Курбатовские бани - первое в городе каменное здание, которое восстанавливают с одобрения агентства по развитию памятников, а деньги выделяет инвестор при поддержке мэрии Иркутска и правительства региона.

- Прошло восемь месяцев и уже есть очертания строящихся объектов, которые, на мой взгляд, аутентично вписываются в среду нашего города и подчеркивают его уникальность, - сказал председатель городской Думы Евгений Стекачев.

Важно совместить новое благоустройство с имеющимися зданиями и дорогами. Так, сделают комфортной для отдыха и прогулок территорию возле новых бань и набережную Ангары. Сейчас там, к слову, продолжается капремонт улиц Бурлова и Гаврилова. Кроме того, готовятся документы по берегоукреплению. А еще вблизи Цесовской набережной построят современный деловой центр и жилой квартал. Все это намерены создать к 2025 году.

Как в целом будет выглядеть единая набережная? В нее войдет шесть частей. Кроме Цесовской набережной, это территория от плотины до бульвара Постышева, затем от бульвара до развязки Академического моста, бульвар Гагарина, Нижняя Набережная и зона от Московских ворот до устья Ушаковки.

Некоторые из этих мест уже приводятся в порядок. Например, по проекту «Безопасные и качественные дороги» в этом и следующем году отремонтируют улицу Верхняя Набережная от Академического моста до дома №107. А по проекту «Формирование комфортной городской среды» обустраивают верхний ярус Нижней Набережной. Нижний обновят в 2022 году.