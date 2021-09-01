Спикер ЗС посетил торжественную линейку в школе №1 в Черемхово

Александр Ведерников поздравил учеников и педагогов школы №1 в Черемхово.

Председатель Законодательного Собрания региона Александр Ведерников посетил торжественную линейку в школе №1 в Черемхово. Спикер поздравил детей, их родителей и учителей с наступлением нового учебного года. Первоклассникам спикер пожелал интересных открытий, отличных оценок, родителям - терпения, любви и энергии. И еще напомнил о важности соблюдения санитарной безопасности.

Кстати, в школе №1 учатся около тысячи детей, в этом году набрано пять первых классов. Успешно в образовательном учреждении работает один из первых в регионе кванториумов. Здесь разместились лаборатории по химии, физике, биологии, технологии. Оборудование стоимостью 22 млн рублей будет приобретено по нацпроекту «Современная школа» В школу уже привезли лабораторной техники на 3 млн рублей.

Кроме того, во время рабочей поездки в Черемхово Александр Ведерников посетил еще несколько учреждений образования и культуры. Главной темой встречи с их руководителями стали вопросы капитального ремонта. А на стройплощадке по ул. 2-я Стахановская спикер ознакомился с ходом строительства жилья для детей-сирот.