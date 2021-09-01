Игорь Кобзев: Выводим обучение в школах Иркутской области на более высокий уровень. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Новый учебный год в Иркутской области обещает быть богатым на важные события. Так, 1 сентября при школах в разных уголках региона открылись 145 "Точек роста". Это современные учебные центры, оснащенные высокотехнологичным оборудованием. Об этом рассказал губернатор Игорь Кобзев, проведя круглый стол с учителями, старшеклассниками и их родителями в новой Марковской школе № 2.

- Образованием занимаемся системно. Уделяю этому вопросу большое внимание. Выводим обучение в школах на более высокий уровень даже в отдаленных селах и малых городах, - подчеркнул Игорь Кобзев. - В рамках нацпроекта в учреждениях появляется новое оборудование.

Обсуждался и кадровый вопрос. Губернатор отметил, что нынче по федеральной программе «Земский учитель» в Приангарье начнут работать 53 педагога. Например, двое из них будут преподавать русский язык и историю в школах поселка Малое Голоустное и деревни Горохово в Иркутском районе. Всего до 2023 года по этому проекту намерены привлечь 174 учителя.

- Считают важным создавать в школах профильные классы, развивать это направление. Таким образом мы будем готовить кадры для образования, здравоохранения и других сфер, - добавил Игорь Кобзев.

После круглого стола губернатор осмотрел новую школу, которую торжественно открыли в День знаний. Здесь учится 1275 ребят, расписание составлено для одной смены, уроки - пять дней в неделю.

Здание построено по нацпроекту за 1,2 млрд рублей. Кроме 70 кабинетов для основных и дополнительный занятий, здесь имеется пять залов - актовый, конференц, спортивный, читальный и хореографический. А еще в школе оборудовано шесть компьютерных классов, два лингафонных кабинета и студии живописи. Для юных пловцов открыты два бассейна с чашей 25 м и 8,5 м. На улице обустроен стадион, многофункциональная спортивная и детская площадки.