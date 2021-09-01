Плазму для тяжелых больных COVID просят сдать жителей Иркутской области. Фото: Иван МАКЕЕВ

Переболевших и привитых от COVID-19 жителей Иркутской области просят сдать плазму для переливания тем, кто болен и находится в госпиталях. Об этом сообщается в официальных каналах правительства Иркутской области в мессенджерах.

– Плазму, содержащую антитела, нейтрализующие вирус, используют для лечения больных COVID-19, - пояснил главный врач Иркутской областной станции переливания крови Максим Зарубин. - Эта плазма в обязательном порядке проходит процедуру очистки от патогенов, поэтому риск инфицирования пациентов исключен.

В регионе работают несколько пунктов сдачи биоматериала. Перед процедурой нужно зарегистрироваться и пройти осмотр врача. В среднем у каждого донора берут по 300-600 миллилитров. Нужно рассчитывать, что вся процедура займет около часа. Вас ждут в станции переливания крови и ее филиалах в Саянске, Братске, Ангарске и Усолье-Сибирском.